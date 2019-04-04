Askeri kaynaklar: F-35'lerin teslim süreciyle ilgili pilotların eğitimi sürüyor
Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
2'si gri listede 59 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 3 haftada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.