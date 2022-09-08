ASELSAN, Bakü'deki ADEX Fuarı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX (Azerbaijan International Defense Exhibition) 2022 Fuarı'na katılan Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, standında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı.
Ankara
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği desteğiyle Türk firmaları, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX'e iştirak etti. 6 Eylül'de açılan Bakü'deki fuarda, alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti oluşturuldu. ASELSAN, 700 metrekareyi aşkın alanda, Azerbaycan ordusu tarafından halen etkin şekilde kullanılan güdüm kitleri, elektro-optik sistemler, dron karşı tedbir sistemleri, haberleşme sistemleri ve elektronik harp ürünlerinin de aralarında bulunduğu 62 ürününü sergiledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de şirketin standını ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Aliyev'e ürün ve sistemlere ilişkin detaylı bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Savunma Sanayii Bakanı Org. Medet Guliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Korg. Ramiz Tahirov, Devlet Tehlikesizlik Hizmeti (DTX) Reisi Org. Ali Nagiyev, Harici Keşfiyat Başkanı Org. Orhan Sultanov, Nahcivan Ordu Komutanı Org. Kerem Mustafaev, Savunma Bakanlığı Rabıta Reisi Memmed Eminov, Savunma Bakanlığı Keşfiyat Reisi Hilal Necefov, KOBİA (Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi) Başkanı Orhan Memmedov ile Elmi Tetqiqat Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev başta olmak üzere çok sayıda Azerbaycanlı yöneticiler ASELSAN standını ziyaret ederek çalışmalar, ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı. Fuar süresince ASELSAN üst yönetimi, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke heyetleriyle de görüşmeler yaptı.
"Azerbaycan için her türlü göreve hazırız"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Azerbaycan ve ASELSAN arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"ASELSAN, Azerbaycan için çalışmaya 1990'lı yıllarda başladı. Azerbaycan'daki faaliyet alanları ve hizmetlerde artış yaşanınca yurt dışındaki ilk şirketimiz olarak yüzde ASELSAN iştiraki olan ASELSAN Bakü kuruldu. ASELSAN'ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine tedarik ettiği modern haberleşme teçhizatı, akıllı mühimmatları ve birçok farklı ürünü yaygın ve etkin şekilde kullanıldı. ASELSAN ürünleri Azerbaycan'da sadece askeri alanda değil, sivil alanda da yaygın şekilde kullanılıyor. Biz Azerbaycan ve Türkiye'deki çalışmalarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. ASELSAN, Azerbaycan'ın her türlü elektronik cihaz ve sistem ihtiyacı için görev almaya hazırdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.