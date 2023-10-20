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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ASEAN'dan İsrail-Filistin çatışmasında "şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğince (ASEAN), İsrail-Filistin çatışmasında "can kayıplarının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

Aynur Şeyma Asan  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
ASEAN'dan İsrail-Filistin çatışmasında "şiddetin derhal sonlandırılması" çağrısı

Ankara

ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail-Filistin çatışmasını ele alan "Orta Doğu'daki silahlı çatışmanın kızışması" konulu ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada ASEAN ülkelerinin, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu bildirilerek, "daha fazla can kaybının önlenmesi için şiddetin derhal sonlandırılması ve insani koridorların açılması" çağrısı yapıldı.

ASEAN üyesi ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan şiddet eylemlerinin kınandığı açıklamada, "İsrail ve Filistinlilerin, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı olarak yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşamasının sağlanması için müzakere edilmiş iki devletli çözüme desteğimizi yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ASEAN'ın taraflara "bölgedeki sivillerin güvenliğinin ve emniyetinin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması" çağrısı yaptığı bildirildi.

ASEAN üyesi ülkelerin bölgedeki vatandaşları için acil yardım sağlanması konusuna bağlı oldukları vurgulanan açıklamada, bölgede uzun ömürlü barış ve istikrarın sağlanması amacıyla uluslararası toplum barış sürecini desteklemeye davet edildi.

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