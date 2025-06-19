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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor.
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CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuşuyor.

19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz" dedi.

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