CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz." dedi.
Erdoğan, "Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.