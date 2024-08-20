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Dünya

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay'ı kabul etti

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay’ı kabulünde, "Türkiye ve Arnavutluk, iyi ve kötü günde birbirinin yanında bulunmuştur." dedi.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay'ı kabul etti

Tiran

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Spiropali, Atay’ı Meclis Başkanlığı binasında kabul etti.

Atay, görüşmede yaptığı konuşmada, meclis başkanı seçilmesinden dolayı Spiropali’yi tebrik ederek, doğal müttefik olan iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesi ile parlamenter diyalog ve işbirliğinin yoğunlaştırılmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Spiropali ise ülkesinin "güçlü geleneksel dostluklarının bulunduğu" Türkiye ile stratejik ortaklığını güçlendireceğini vurguladı.

Spiropali, "Türkiye ve Arnavutluk, iyi ve kötü günde birbirinin yanında bulunmuştur. NATO üyesi olarak ülkelerimiz arasındaki işbirliği bölge ve ötesindeki günümüz koşullarında özel bir önem kazanıyor. Meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile işbirliğini her düzeyde genişletecek, halklar arasında çok yönlü işbirliğini ve dostluğu teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

Spiropali, temmuz ayında Arnavutluk Meclis Başkanı seçilmişti.

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