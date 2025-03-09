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Dünya

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Sinan Doğan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Bolivar

Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.



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Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı
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