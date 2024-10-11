İklim değişikliği ABD'deki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarı artırdı

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Dünya

Araştırmacılara göre, iklim değişikliği ABD'deki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarı artırdı

Londra Imperial College araştırmacılarına göre, Florida'da meydana gelen Milton ve Helene Kasırgalarının yol açtığı ekonomik hasarın neredeyse yarısı iklim değişikliği nedeniyle meydana geldi.

Nuran Erkul Kaya  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Araştırmacılara göre, iklim değişikliği ABD'deki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarı artırdı

Londra

Londra Imperial College'tan Prof. Ralf Toumi ve Dr. Nathan Sparks, Imperial College Fırtına Modeli'ni (IRIS) temel alarak, iklim değişikliğinin Florida'daki Helene ve Milton Kasırgaları üzerindeki etkisine yönelik ilişkilendirme analizi yaptı.

Araştırmacılar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin kasırgaların yol açtığı ekonomik zararları nasıl etkilediğini anlamak için öncelikle kasırgaların güçlü rüzgarlarını inceledi. IRIS'i kullanan araştırmacılar, iklim değişikliğinin Helene'in karaya ulaştığı andaki rüzgar hızını yaklaşık yüzde 11, Milton'ın hızını ise yaklaşık yüzde 10 artırdığını belirledi.

Bu rüzgar hızı değişimi nedeniyle Helene'in neden olduğu ekonomik zararın yüzde 44'ünün ve Milton'un yol açtığı ekonomik hasarın da yüzde 45'inin iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini tahmin eden araştırmacılar, söz konusu iki kasırganın oluşturduğu doğrudan ekonomik zararın neredeyse yarısının iklim değişikliğinden kaynaklandığın tespit etti.

Araştırmacılara göre, fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların, gezegeni ısıtmasıyla aşırı hava koşullarının maliyeti ağırlaşıyor.

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Direktörü Toumi, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Artık elimizde iklim değişikliği konusunda eylemsizliğin maliyetinin çok yüksek olduğunu gösteren yeni araçlar var. Her bir derecelik ısınmayla Milton ve Helene Kasırgaları gibi aşırı hava olayları daha güçlü hale gelecek ve daha fazla hasara yol açacaktır. Bu çalışma, iklim değişikliğinin önemli olmadığını ya da başa çıkılamayacak kadar pahalı olduğunu düşünen herkes için bir uyandırma çağrısı olmalıdır." uyarısında bulundu.

Toumi, dünyanın emisyonları azaltması ne kadar uzun sürerse, aşırı hava olaylarının da o kadar maliyetli hale geleceğinin altını çizdi.

Imperial College London Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Sparks da kasırga rüzgarlarındaki küçük değişikliklerin bile hasarlarda büyük artışa yol açabileceğini belirtti.

Bu arada, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı.

Milton, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirmişti.

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