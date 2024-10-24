Dolar
34.24
Euro
37.08
Altın
2,737.30
ETH/USDT
2,522.60
BTC/USDT
66,892.00
BIST 100
8,865.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Taksici Murat Arslan için Kahramankazan’da cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Arap ülkeleri ile Körfez İşbirliği Konseyi ve Hamas, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Yemen ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Hamas, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Ömer Erdem  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Arap ülkeleri ile Körfez İşbirliği Konseyi ve Hamas, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

İstanbul

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik ve istikrara zarar veren ve uluslararası hukukla çelişen her türlü terörist ve şiddet eyleminin kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, BAE’nin, Türkiye’nin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma konusunda aldığı tüm önlemlerle tam dayanışma içinde olduğu ve terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer aldığı ifade edildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyor, dost Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğumuzu ve güvenliği ve istikrarı korumak için aldığı önlemleri desteklediğimizi belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı kınandı.

Açıklamada, Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eyleminin kesin bir şekilde reddedildiği vurgulandı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de TUSAŞ’ı hedef alan terör saldırısını "en güçlü ve sert ifadelerle" kınadığını belirtti.

Ankara’daki terör saldırısına karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Budeyvi, kurbanların ailelerine, Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Hamas’tan yapılan açıklamada da "TUSAŞ’ı hedef alan ve ölü ve yaralıların bulunduğu terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu vurgulanan açıklamada, başsağlığı ve şifa dilekleri iletildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
Ankara'da Macaristan Milli Günü programı düzenlendi
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförünün yakınları AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (TUSAŞ'a) Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme kararlılığını perçinlemiştir
SAHA EXPO'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlar için tören düzenlendi

Benzer haberler

TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi

TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi

TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralananlardan 8'i taburcu edildi

Çin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'ye destek mesajı verdi

Arap ülkeleri ile Körfez İşbirliği Konseyi ve Hamas, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Arap ülkeleri ile Körfez İşbirliği Konseyi ve Hamas, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan "kararlılık" mesajı

Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan "kararlılık" mesajı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet