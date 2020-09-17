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Dünya

Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı imza kampanyasına 1 milyon destek

Arap ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarının İsrail'le normalleşmeyi reddetmek ve Filistin davasına destek için başlattığı imza kampanyasına birkaç saat içinde 1 milyon kişi destek verdi.

Serdar Bıtmez,Hacer Başer   | 17.09.2020
Arap halklarından İsrail'le normalleşme karşıtı imza kampanyasına 1 milyon destek

Doha

Arap ülkelerindeki 31 sivil toplum kuruluşu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasına karşı "Filistin sözleşmesi" adı altında imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın gerçekleştirildiği internet sitesinden yapılan açıklamada, çok kısa süre içinde "Filistin Sözleşmesi'ni" imzalayanların sayısının 1 milyonu geçtiği ifade edildi.

"Arap halkları, siyonist rejimle her türlü ilişkinin kesinlikle karşısında olduğunu gösterdi." ifadesi kullanılan açıklamada, "imza kampanyasına katılımın, 1 milyonunun üzerinde olmasının, Arap halklarının ne kadar bilinçli olduğunu ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

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