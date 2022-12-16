Dolar
18.65
Euro
19.80
Altın
1,777.40
ETH/USDT
1,212.80
BTC/USDT
17,047.00
BIST 100
5,204.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

Avrupa Birliği Başsavcılığının, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk şüphesiyle dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği iki Yunan milletvekilinden biri olan Maria Spiraki'nin Yeni Demokrasi parti üyeliğinin askıya alındığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 16.12.2022
AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

Atina

Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'den yapılan açıklamada, Parti Başkanı olan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in kararı ile AP Milletvekili Maria Spiraki'nin parti üyeliğinin soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma devam ettiği sürece, Spiraki'nin bir sonraki genel seçimlerde Selanik'ten milletvekili adayı da olamayacağı vurgulandı.

AB Başsavcılığından yapılan açıklamada, Belçika'da bir süredir devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının odağındaki isimlerden Yunan milletvekili Eva Kaili ve Avrupa Halk Partisinden (EPP) Maria Spiraki'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden (OLAF) gelen bir soruşturma raporunda, AB bütçesinin kötüye kullanımını içeren bir yolsuzluk şüphesi bulunduğu bildirilmişti.

Yolsuzluk konusunun parlamentoda çalışan asistanlara ödenen ücretlerle ilgili parlamento ödenekleriyle bağlantılı olduğu kaydedilmişti.​​​​​​​

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu: (Diyarbakır'daki terör saldırısı) Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti
Ankara'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 241 kişiyi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadelede kararlılık mesajı

Benzer haberler

AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

AP'deki yolsuzluk şüphesi nedeniyle Yunan milletvekilinin parti üyeliği askıya alındı

Atina'da öğretmenler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı

AP milletvekilleri yolsuzluk karşıtı yeni önlemler talep etti

AP yolsuzluk soruşturmasının ardından reformlara hazırlanıyor

AP yolsuzluk soruşturmasının ardından reformlara hazırlanıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AP'de olanları saklamamalıyız

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AP'de olanları saklamamalıyız
AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu

AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet