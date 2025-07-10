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Dünya

AP üyesi Nemec, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Matjaz Nemec, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdiğini belirterek, parlamenterlerden destek istedi.

Selen Valente Rasquinho  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
AP üyesi Nemec, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdi BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese

Brüksel

AP'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında ses yükselten üyelerinden Slovenyalı milletvekili Nemec, Strazburg'da AP Genel Kurul toplantıları sürerken sosyal medya hesabından Albanese ile ilgili açıklama yaptı.

Nemec, "Albanese, Gazze ve Batı Şeria'daki durumla ilgili mesajları ve BM Özel Raportörü olarak yayınladığı raporlarla, kanıtlanmış gerçeklere ve argümanlara dayanarak soykırımcı İsrail hükümetine karşı yaptırım talep eden milyonlarca insanın sesi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve ABD'deki birçok politikacının ise sessiz kalarak Albanese'nin aksine soykırım ortağı olduğunu vurgulayan Nemec, şunları ifade etti:

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"Albanese, özellikle Avrupa ve ABD'deki siyasetin ikiyüzlülüğüne karşı bir denge unsuru. Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli katliamını sona erdirme çabaları beklenirken, çoğu politikacının desteklediği, hoş gördüğü ve görmezden geldiği ikiyüzlülüğe karşı bir denge unsuru. Albanese, 1,5 yıldır Gazze ve Batı Şeria'da akıl almaz boyutlarda terör ve insanlık dışı muameleye maruz kalan Filistin halkına yönelik vahşetin ilk sesidir."

Nemec, "Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için öneriyor, AP üyelerini imza atmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD, Albanese'yi yaptırım listesine dahil etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Albanese'nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Rubio, yaptığı paylaşımda, "Bugün, BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Francesca Albanese'ye, UCM'nin ABD ve İsrail'in yetkilileri, şirketleri ve yöneticilerine karşı harekete geçmesini sağlamaya yönelik gayrimeşru ve utanç verici çabaları nedeniyle yaptırım uyguluyorum." ifadesini kullanmıştı.

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