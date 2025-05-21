AP önünde yere uzanan aktivistler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti
Avrupa Parlamentosu (AP) önünde aralarında milletvekillerinin de olduğu bir grup aktivist, İsrail'in Gazze'deki soykırımında Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yere uzanıp eylem yaparak tepki gösterdi.
Brüksel
Brüksel'de AP önünde toplanan aktivistler, Gazze'de hayatını kaybedenleri simgeleyecek şekilde yere hareketsiz uzandı.
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Aktivistlere destek veren milletvekilleri de ellerinde "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar ve kanı simgeleyen kırmızı boyalı kefiyeler tutarak, "Avrupa harekete geçmeli" sloganları attı.
Fransız Milletvekili Manon Aubry, AA muhabirine, "Vermek istediğimiz mesaj, artık konuşmak için zaman kalmadığı, eyleme geçme zamanı olduğu ve yorulduğumuz, bıktığımızdır. Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze konusunda sadece konuşup eyleme geçmemesine artık dayanamıyoruz." dedi.
Aubry, "Bugün yaptığımız eylem binlerce, milyonlarca Filistinlinin hayatının tehlike altında olduğu ve Binyamin Netanyahu'nun tüm nüfusu yok etmeye karar vermesini sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.
AB'nin Ukrayna'daki Rusya saldırılarına karşı onlarca karar aldığına ancak Gazze konusunda sessiz kaldığına işaret eden Aubry, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir yıldan uzun süredir uyguladığımız baskı işe yaramaya başlıyor çünkü sonunda AB, İsrail ile AB ticaret anlaşmasını revize etme fikrini ortaya attı ancak bu yeterli değil. Basit bir revizyon istemiyoruz, askıya almayı istiyoruz çünkü soykırım yapan insanlarla ticaret yapmayacağımız çok açık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.