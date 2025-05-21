Dolar
38.81
Euro
44.11
Altın
3,298.01
ETH/USDT
2,544.10
BTC/USDT
107,344.00
BIST 100
9,478.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AP önünde yere uzanan aktivistler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

Avrupa Parlamentosu (AP) önünde aralarında milletvekillerinin de olduğu bir grup aktivist, İsrail'in Gazze'deki soykırımında Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yere uzanıp eylem yaparak tepki gösterdi.

Selen Valente Rasquinho  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
AP önünde yere uzanan aktivistler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Brüksel'de AP önünde toplanan aktivistler, Gazze'de hayatını kaybedenleri simgeleyecek şekilde yere hareketsiz uzandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aktivistlere destek veren milletvekilleri de ellerinde "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar ve kanı simgeleyen kırmızı boyalı kefiyeler tutarak, "Avrupa harekete geçmeli" sloganları attı.

Fransız Milletvekili Manon Aubry, AA muhabirine, "Vermek istediğimiz mesaj, artık konuşmak için zaman kalmadığı, eyleme geçme zamanı olduğu ve yorulduğumuz, bıktığımızdır. Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze konusunda sadece konuşup eyleme geçmemesine artık dayanamıyoruz." dedi.

Aubry, "Bugün yaptığımız eylem binlerce, milyonlarca Filistinlinin hayatının tehlike altında olduğu ve Binyamin Netanyahu'nun tüm nüfusu yok etmeye karar vermesini sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

AB'nin Ukrayna'daki Rusya saldırılarına karşı onlarca karar aldığına ancak Gazze konusunda sessiz kaldığına işaret eden Aubry, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir yıldan uzun süredir uyguladığımız baskı işe yaramaya başlıyor çünkü sonunda AB, İsrail ile AB ticaret anlaşmasını revize etme fikrini ortaya attı ancak bu yeterli değil. Basit bir revizyon istemiyoruz, askıya almayı istiyoruz çünkü soykırım yapan insanlarla ticaret yapmayacağımız çok açık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan Minguzzi cinayetinde kullanılan bıçakla ilgili takipsizlik kararına ilişkin açıklama
TİKA'dan Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsüne teknik ekipman desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Türk Mutfağı Haftası" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Atık suyun arıtılmadan deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 lira ceza

Benzer haberler

AP önünde yere uzanan aktivistler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

AP önünde yere uzanan aktivistler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

Fransa'nın yanı sıra İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'un Filistin devletini tanıyabileceği belirtiliyor

Gazze’de "insani" yardım açlık gibi bir silaha mı dönüştürülüyor?

Papa: Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor

Papa: Gazze Şeridi'ndeki durum giderek daha endişe ve acı verici hal alıyor
İngiliz Bakan Reed, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacaklarını söyledi

İngiliz Bakan Reed, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için her şeyi yapacaklarını söyledi
İsrail'in Suriye'yi azınlıklar üzerinden istikrarsızlaştırma projesi başarılı olabilir mi?

İsrail'in Suriye'yi azınlıklar üzerinden istikrarsızlaştırma projesi başarılı olabilir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet