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Dünya

AP-NORC ortak anketi, Amerikalıların üçte ikisinin Afganistan’daki savaşı desteklemediğini ortaya koydu

Associated Press (AP) haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezinin ortaklaşa yaptığı anket, Amerikalıların üçte ikisinin Afganistan’daki savaşı desteklemediğini ortaya koydu.

İdris Sülün   | 19.08.2021
AP-NORC ortak anketi, Amerikalıların üçte ikisinin Afganistan’daki savaşı desteklemediğini ortaya koydu

İstanbul

Associated Press (AP) haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezinin ortaklaşa yaptığı ankette ulaşılan verilere göre, Amerikan toplumunun ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik ve dış politikaları konusunda daha fazla bölünmüş olduğu görülmesine rağmen Amerikalıların büyük çoğunluğu Afganistan’daki savaşın önemli olmadığını düşünüyor.

Bu kapsamda, ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, ABD’nin en uzun savaşının savaşmaya değmediğini düşündüklerini belirtti.

Katılımcıların yüzde 47’sinin Biden’ın dış ilişkiler politikalarını ve yüzde 52’sinin ulusal güvenlik politikasını onayladığı sonucuna ulaşıldı.

Söz konusu anket, ülkenin başkenti Kabil’in Taliban’ın kontrolüne geçmesi ve ülkeye hakim olmasıyla Afganistan’daki 20 yıllık savaşın bitmesinin ardından 12-16 Ağustos'ta yapıldı.

Biden yönetimi, Taliban’ın ülkedeki hızlı ilerleyişine kayıtsız kalarak bölgede insani bir krize neden olduğu gerekçesiyle ülkedeki iki partinin de kınamasına maruz kalmıştı.

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