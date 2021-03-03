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Dünya

AP: Myanmar'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Associated Press ajansı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin bugün darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği duyurdu.

Emel Gözellik   | 03.03.2021
AP: Myanmar'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Ankara
Associated Press ajansı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin bugün darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği duyurdu.

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