AP: Myanmar'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Associated Press ajansı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin bugün darbe karşıtı göstericilere müdahalesinde ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği duyurdu.
Ankara
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