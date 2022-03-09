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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AP milletvekilinden, Ukrayna ve Afganistan'a 'çifte standart' uygulandığı tepkisi

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly, Ukrayna'daki savaşı gündemine taşıyan parlamentonun, Afganistan'da yaşanan drama sessiz kalmasına sert tepki gösterdi.

Zuhal Demirci   | 09.03.2022
AP milletvekilinden, Ukrayna ve Afganistan'a 'çifte standart' uygulandığı tepkisi

Londra

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly, AP'deki bir oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uygulandığı eleştirisinde bulunarak, milletvekillerine, Afgan halkının yaşadığı insani krizin neden önemsiz görüldüğünü sordu.

İrlandalı parlamenter Daly, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphe yok ki masum sivillerin hayatlarının efendilerinin savaşlarında feda edildiği felaket krizleri zamanlarında yaşıyoruz. Evet, Ukrayna'da ama sadece Ukrayna'da değil. Son genel kuruldan bu yana on binlerce Afgan vatandaşı, gıda ve güvenlik arayışıyla kaçmak zorunda kaldı. 5 milyon çocuk kıtlık, ıstıraplı ve acılı ölümle karşı karşıya, çocuk yaşta evliliklerde yüzde 500 artış görüldü ve hayatta kalsınlar diye satılan çocuklar. Ondan bahsedilmiyor. Burada değil, hiçbir yerde bahsedilmiyor."

"Afganların insani krizlerini bu kadar önemsiz yapan şey ne?"

İrlandalı milletvekili Daly, Ukrayna'da yapıldığı gibi, Afganistan'daki drama ilişkin televizyon yayınlarının yapılmadığının ve acil insani müdahalenin olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Özel bir toplantı yok, bu genel kurulda bahsi bile geçmiyor. Afgan heyetleri yok, açıklama yok. Aman tanrım, insani krizlerini bu kadar önemsiz yapan şeyin ne olduğunu merak ediyor olmalılar. Derilerinin rengi mi? Beyaz olmadıkları için mi? Avrupalı olmadıkları için mi? Sorunlarının bir ABD silahından veya ABD işgalinden kaynaklanması mı? Ülkelerinin servetinin çalınması kararının, Rus değil de despot bir ABD başkanı tarafından alınması mı? Çünkü tanrım, bütün savaşlar kötüdür ve tüm kurbanlar desteği hak eder ve o noktaya gelene kadar hiçbir şekilde güvenilirliğimiz yok."

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