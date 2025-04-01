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Dünya

Anket: CDU/CSU'nun oyları düşüyor, aşırı sağcı AfD'nin oyları yükseliyor

Almanya'da yapılan ankette, 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerden galip çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranında düşüş görülürken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin oyları yükseldi.

Erbil Başay  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Anket: CDU/CSU'nun oyları düşüyor, aşırı sağcı AfD'nin oyları yükseliyor

Berlin

Forsa şirketinin RTL televizyon kanalı için yaptığı ankete göre genel seçimlerde yüzde 28,6 oy alan CDU/CSU'nun oy oranı 3,6 puan azaldı ve yüzde 25'e geriledi.

Genel seçimlerde yüzde 20,8 ile ikinci olan AfD, seçimlerden sonra oy oranını 3,2 puan arttırarak yüzde 24'e yükseltti.

Böylelikle AfD şimdiye kadar ölçülen en yüksek oy oranına ulaştı.

CDU/CSU'nun hükümeti kurmak için koalisyon görüşmeleri yaptığı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 15'e gerildi. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD'nin oy oranı 1,4 puan düştü.

Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan Yeşillerin oyu 12'ye, Sol Parti'nin oy oranı da 1,2 puan artarak yüzde 10'a çıktı.

Başbakan olması beklenen Friedrich Merz güven kaybediyor

Almanya'da kurulacak hükümette başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz'e güvenenlerin oranı yüzde 28, güvenmeyenlerin oranı da yüzde 70 olarak ölçüldü.

Aralık 2024'de yapılan ankette Merz'e güvenenlerin oranı yüzde 36, güvenmeyenlerin oranı da yüzde 60 olarak tespit edilmişti.

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