Dolar
42.83
Euro
50.69
Altın
4,482.21
ETH/USDT
2,930.40
BTC/USDT
87,115.00
BIST 100
11,348.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Anadolu Ajansı habercilerine "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası

Anadolu Ajansı Bakü ofisinde çalışan gazeteciler, "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile ödüllendirildi.

24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Anadolu Ajansı habercilerine "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası

Bakü

AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, Bakü muhabiri Ruslan Rehimov ve kameraman Resul Rehimov Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile ihdas edilen "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile taltif edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Madalyalar, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
İETT araçlarında unutulan eşyalar sergilendi
DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı
Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Anadolu Ajansı habercilerine "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası

Anadolu Ajansı habercilerine "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet