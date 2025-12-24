Anadolu Ajansı habercilerine "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası
Anadolu Ajansı Bakü ofisinde çalışan gazeteciler, "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile ödüllendirildi.
Bakü
AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, Bakü muhabiri Ruslan Rehimov ve kameraman Resul Rehimov Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesi ile ihdas edilen "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası ile taltif edildi.
Madalyalar, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından takdim edildi.
