Dolar
14.66
Euro
16.35
Altın
1,934.77
ETH/USDT
3,386.90
BTC/USDT
47,219.00
BIST 100
2,230.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

ABD’de yapılan anket, geçen seneye kıyasla enerji maliyeti ve mevcudiyeti konusunda halkın yarısına yakınında endişelerin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Islam Doğru   | 30.03.2022
Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

New York

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Amerikalıların yüzde 47'si, enerji maliyetleri ve bulunabilirliği konusunda “büyük endişeleri” olduğunu belirtirken, yüzde 30'u “makul miktarda endişe” duyduğunu, yüzde 17'si “çok az” ve yüzde 5'i de “hiç endişe etmediğini” söyledi.

Geçen yıl aynı sorular üzerinde yapılan ankette ise “büyük endişe” duyanların oranının yüzde 37 olduğu, 2020’deki anketlerde ise bu oranın yüzde 22’lerde bulunduğuna dikkat çekildi.

ABD nüfusunu temsilen 1017 yetişkinin katıldığı anket 1-18 Mart arasında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
Sanofi'nin Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için onay başvurusunu yapıldı
BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı
Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü

Benzer haberler

Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

Amerikalıların yaklaşık yarısı enerji maliyetleri konusunda ciddi endişe duyuyor

ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü

ABD, Rusya'yı gıda taşıyan 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı

ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den vatandaşlarına 'Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı
Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü

Biden, Avrupalı liderlerle Ukrayna savaşını görüştü
ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını istedi

ABD'li senatörler Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasını istedi