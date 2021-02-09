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Dünya

Amerikalıların demokrasiye olan inancı azaldı

ABD'de yapılan araştırma, Amerikan halkının demokrasinin ilerlediğine eskisi kadar inanmadığını ortaya koyarken, son başkanlık seçiminde yaşananların anket sonuçlarını etkilediği vurgulandı.

Mücahit Oktay   | 09.02.2021
Amerikalıların demokrasiye olan inancı azaldı

New York

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, halkın büyük çoğunluğunun ülke demokrasisinin ilerlediğine olan inancını kaybettiğini ortaya koydu.

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikan halkının çok az bir kısmının demokrasinin geliştiğine inandığı, bununla birlikte, büyük bir kesiminin mevcut hükümet sisteminin ülkenin temel ilkelerinden biri olduğu konusunda aynı görüşü paylaştığı açıklandı.

Ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 16'sı demokrasinin iyi yada son derece iyi işlediğini söylerken, yüzde 45'i düzgün işlemediğine, kalan yüzde 38'lik kesimi ise bir parça işlediğine inanıyor.

Ankette ortaya çıkan sonuçların, 3 Kasım 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimleri öncesindeki kamuoyu araştırmaları ile de büyük ölçüde doğru orantılı olduğu kaydedildi.

Anket sonuçlarında Trump etkisi

Demokrasinin işlerliğine olan inancın zayıflamasında, son seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "seçimin çalındığına" dair açıklamalar yapması ve bu konudaki ısrarını sonuna kadar sürdürmesinin de büyük etkisi olduğuna vurgu yapıldı.

Aynı araştırmada, katılımcıların yaklaşık 3'te 2'si ABD Başkanı Joe Biden'ın yasal olarak başkanı seçildiğine inandığını belirtirken, Cumhuriyetçi olduğunu belirtenlerde bu oran sadece 3'te 1 oranında kaldı.

Seçimlere hile karıştırıldığını düşünerek 6 Ocak'ta Kongre baskınını gerçekleştiren Cumhuriyetçi seçmeni suça teşvik etmekle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "azil istemiyle" Senatodaki yargılaması bugün başlıyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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