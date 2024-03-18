Dolar
32.30
Euro
35.11
Altın
2,159.80
ETH/USDT
3,505.10
BTC/USDT
67,418.00
BIST 100
8,718.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 60. Kuruluş Yılı Ödülleri" programında konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, Gazze politikasını sert şekilde eleştirdikleri Beyaz Saray'ın toplantılarına katılmayacaklarını duyururken, Amerikalı Müslüman liderlerin çoğu Biden'ın iftarına katılmayı düşünmüyor.

Hakan Çopur  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu

Washington

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, Gazze politikasını sert şekilde eleştirdikleri Beyaz Saray'ın toplantılarına katılmayacaklarını duyururken, birçok Amerikalı Müslüman liderin de Başkan Joe Biden'ın vereceği geleneksel ramazan iftarına katılmayı düşünmediği bildirildi.

ABD'de Müslümanların en yoğun yaşadığı Chicago bölgesindeki Müslüman sivil toplum örgütleri, ortak bir mektupla Beyaz Saray'a Gazze konusunda tepki gösterdi.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP), Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Adalet Koalisyonu ve Filistin Amerikan Konseyi gibi sivil toplum örgütlerinin imzaladığı mektupta, Beyaz Saray yetkililerinin özellikle ramazan dolayısıyla Chicago bölgesinde yapacakları veya planladıkları Müslüman toplumla buluşma toplantılarına katılmayacakları belirtildi.

"Gazze'yi yerle bir eden bir soykırımla beraber sakinlerinin yüzde 85'i yerlerinden edilip, 13 bini çocuk, 31 binden fazla insan hayatını kaybederken, Beyaz Saray sadece ateşkesi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda (İsrail'e) finansal, askeri ve BM'de diplomatik destek sağlayarak bu vahşi etnik temizliği mümkün hale getirmiştir." ifadelerine yer verilen mektupta, Biden yönetimi açık şekilde suçlandı.

"Sivillerin toplu katliamını sona erdirmek için acil ve kalıcı ateşkes konusundaki talebimiz nettir." değerlendirmesinin yapıldığı mektupta, Biden yönetiminin, hem İsrail'e destek hem de Gazze'ye insani yardım konusunda icraat yapmayıp sadece konuşmakla yetindiği vurgulandı.

Amerikalı Müslüman gruplar, böyle bir ortamda herhangi bir Beyaz Saray toplantısına katılmanın anlamlı ve gerekli olduğunu düşünmediklerini kaydetti.

Mektupta, Gazze ile ilgili beklentilerini sıralayan Müslüman gruplar, "acil ve kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen geri çekilmesi, Gazze'ye uygulanan blokajın kaldırılması, insani yardımların girişine izin verilmesi, UNRWA'nın yeniden fonlanması, İsrail'e silah satışının durdurulması, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçların yargılanması" gibi temel başlıklarda taleplerine yer verdi.

Amerikalı Müslüman liderlerin çoğu Biden'ın iftarına katılmayı düşünmüyor

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de Biden'ın, bu yıl düzenleyeceği geleneksel iftar yemeğine, Amerikalı Müslüman liderlerin çoğunun katılmayacağı belirtildi.

ABD başkanlarının her yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da düzenlediği iftar yemeği organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcisi ile farklı kesimlerden Amerikalı Müslüman liderlerin, bu yıl Gazze'den ötürü söz konusu iftara katılmayı düşünmedikleri bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmaya Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde ise bu yılki iftar programının önceki yıllara kıyasla biraz daha dar kapsamlı olacağı kaydedildi.

Amerikalı Arap ve Müslüman toplumun büyük kesimi halen devam eden başkanlık ön seçim sürecinde Biden'a oy vermeyi reddederek ya kararsız ya da bağımsız oy kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği" iddiasını yalanladı
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çare yok

Benzer haberler

KADEM, BM'de düzenlediği etkinlikle Filistinli kadınların acılarına dikkati çekti

KADEM, BM'de düzenlediği etkinlikle Filistinli kadınların acılarına dikkati çekti

İsrailli Bakan: 7 Ekim'den beri verilen 100 bin silah ruhsatıyla İsrail daha güvenli

İsrail, UAD'deki savunmasında Gazze'deki açlık ve katliamlarda sorumluluğunu reddetti

Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu

Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu
Yunanistan'da uçurtmalar "özgür Filistin" için uçuruldu

Yunanistan'da uçurtmalar "özgür Filistin" için uçuruldu
BM, Gazze’de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşan açlığı “insan yapımı bir felaket” olarak tanımladı

BM, Gazze’de dünyadaki en yüksek sayıya ulaşan açlığı “insan yapımı bir felaket” olarak tanımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet