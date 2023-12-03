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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Amerikalı genç ve kadınların çoğu İsrail saldırılarına destek vermiyor

ABD'de kadınların yüzde 52'si, 18-34 yaş aralığındaki genç ve orta yaşlıların yüzde 67’si İsrail’in saldırılarını desteklemiyor.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Amerikalı genç ve kadınların çoğu İsrail saldırılarına destek vermiyor

Ankara

ABD'li araştırma şirketi Gallup'un anketine göre, Amerikalı gençlerin ve kadınların çoğu İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek vermiyor.

Gallup, 1013 ABD'linin katılımıyla yaptığı anketinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırının desteklenip desteklenmediğini araştırdı.

Kasım ayında yapılan anketin sonuçlarına göre, ABD’de kadınların yüzde 52'si, 18-34 yaş aralığındaki genç ve orta yaşlıların yüzde 67'si İsrail'in saldırılarını desteklemiyor.

Ankete katılan kadınların yüzde 44'ü söz konusu saldırıları desteklerken, bu oran erkeklerde yüzde 59'u buluyor. İsrail'in saldırılarını doğru bulmayan erkek katılımcıların oranı ise yüzde 37'de kaldı.

"Beyaz" Amerikalıların dışındaki diğer ırklardan katılımcıların yüzde 64'ü İsrail'in Gazze'ye saldırılarını onaylamazken, "beyaz" Amerikalıların yüzde 61'i ise saldırıları destekliyor.

Ankette, parti bazlı yapılan değerlendirmede, Demokrat katılımcıların yüzde 63'ü İsrail'in Gazze'ye saldırılarını doğru bulmazken yüzde 36'sı saldırılara destek veriyor.

Ülkedeki Cumhuriyetçilerin ise yüzde 71'i saldırıları onaylıyorken yalnızca yüzde 23'ü bu saldırılara karşı çıkıyor.

Gallup anketine katılan üniversite mezunlarının yüzde 50'si, lise mezunu olanlarının ise yüzde 51'i İsrail'in saldırılarını destekliyor. Söz konusu saldırılara karşı çıkanların oranı ise sırasıyla yüzde 46 ve yüzde 45.

Ankete, katılımcıların 50'si İsrail'in saldırılarına destek verirken, yüzde 45'lik bir dilim ise saldırıları onaylamıyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 67'si ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri ve Filistin'e yaptığı insani yardımlardan memnuniyetini belirtirken, ABD'lilerin yüzde 31'i ülkelerinin İsrail'e "gereğinden fazla yardım yaptığını" düşünüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren Gazze'ye saldırılarını ABD'li yetişkinlerin yüzde 72'si yakından takip ediyor.

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