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Dünya

Almanya'ya havalimanlarında çalışmak için Türkiye'den 150 kişi gelecek

Almanya'ya havalimanlarının bagaj bölümünde çalışmak için Türkiye’den 150 işçi geleceği bildirildi.

Erbil Başay   | 18.08.2022
Almanya'ya havalimanlarında çalışmak için Türkiye'den 150 kişi gelecek

Berlin

Almanya’daki Havacılık Yer Hizmetleri İşverenler Birliği (ABL) Başkanı Thomas Richter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30’u Nürnberg ve 120’si Münih havalimanlarında çalışmak için toplam 150 kişinin ülkeye geleceğini belirtti.

Richter, bunların bir kısmının hafta sonu, diğer bölümünün gelecek hafta işe başlayacağını kaydetti.

Ülkeye gelecek işçilerin, bagaj taşıma bölümünde çalışacağını bildiren Richter, bu kişilerin sözleşmelerinin 6 Kasım'da sona ereceğini söyledi. Richter, bu sürenin uzatılması konusunda bir imkanın bulunmadığını, bunun siyasi olarak da istenmediğini vurguladı.

Richter, Türkiye’den 2 bin kişinin gelmesinin öngörüldüğüne ilişkin soru üzerine, bunun teorik açıdan mümkün maksimum sayı olduğunu, daha sonra talebin 1300'e indiğini, konu somutlaştığında da 900'e düştüğünü anlattı.

Ardından tatil döneminin başladığına işaret eden Richter, burada en büyük sorunun zaman konusu olduğunu söyledi.

Richter, işçileri çalıştıracak şirketlerin kasım yaklaştıkça yeni personel getirmenin mantıklı olup olmadığını düşündüğünü aktararak, bir diğer sorunun ise bürokratik alanda yaşandığını kaydetti.

Kış uçuş planında uçuşların "mantıklı bir seviyede" olacağını belirten Richter, gelecek yıl yaz sezonu için çözüm bulma konusunda istişareler yapıldığını, normal eleman bulma önlemleriyle havalimanlarında personel kazanmaya çalışılacağını ve bu bağlamda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Havalimanlarındaki personel eksikliği

Almanya'da özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

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