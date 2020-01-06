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Dünya

Almanya'nın otomobil üretimi 23 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya'nın otomobil üretimi geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 9 azalarak 4 milyon 661 bin 800'e düştü, bu rakam son 23 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bahattin Gönültaş   | 06.01.2020
Almanya'nın otomobil üretimi 23 yılın en düşük seviyesine geriledi

Berlin

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl Almanya'da otomobil üretiminin 2018'e göre yüzde 9 azalarak 4 milyon 661 bin 800'e gerilediği belirtildi. Böylece, ülkedeki söz konusu üretim 1996'dan beri yıllık bazda en düşük seviyesine geriledi. 1996'da otomobil üretimi 4 milyon 539 bin 583 olmuştu. 

Almanya'nın geçen yılki otomobil ihracatının üretimden daha fazla gerilemesi dikkati çekti. İhracat söz konusu dönemde yüzde 13 düşerek 3,5 milyon olarak gerçekleşti.

VDA, üretimdeki düşüşün nedeninin küresel zayıf talep olduğunu belirtti.

Ülkede, geçen yıl trafiğe kaydedilen yeni otomobil sayısı yüzde 5 arttı. Böylece trafikteki araç sayısı 3,6 milyona ulaştı.

Sektör temsilcileri, son dönemde kapsamlı bir teknolojik dönüşüm içinde olan Alman otomotiv sektörünün sera gazı emisyon kısıtlamalarından, Çin ve ABD arasındaki ticaret ihtilaflarından olumsuz etkilendiğini belirterek, "üretimindeki düşüşün Almanya'nın küresel otomobil endüstrisindeki önemini kaybetmeye devam ettiği anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.

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