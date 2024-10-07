Almanya'nın en büyük medya grubunun başkanı göç konusunda Yahudilere pozitif ayrımcılık istedi
Axel Springer'in Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner, dünya çapındaki tüm Yahudilerin Almanya'ya göç etmesi için diğer göçmenlere göre ayrıcalıklı muamele gösterilmesi ve ülkedeki Yahudi nüfusunun arttırılması gerektiğini ifade etti.
Köln
Welt gazetesinde bir köşe yazısı kaleme alan Döpfner, Yahudi sayısının artmasıyla Almanya'daki işletmelerin daha iyi çalışacağını ve Yahudilerin ülkedeki Müslümanlara karşı denge unsuru oluşturacağını iddia etti.
Yahudi karşıtlığının küresel çapta arttığını belirten Döpfner, Almanya'nın daha fazla Yahudi göçünü teşvik ederek ülkedeki Yahudi sayısının arttırılması gerektiğini belirtti. Döpfner, Yahudi yaşamının Alman kültürünün bir parçası olduğunu savunarak, Yahudi karşıtlığının Almanya'da yeri olmadığını ifade etti.
Döpfner, "Dünya giderek daha fazla Yahudi aleyhtarı hale gelirken Almanya sistematik olarak iş, bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki en büyük yetenekleri kendi ülkesine çekiyor. Bu, küresel antisemitizme karşı bir sinyal olacak ve muhtemelen Almanya'nın refahı için son derece etkili bir program olacaktır." dedi.
Dünya çapındaki tüm Yahudilerin Almanya'ya göç etmesi konusunda diğer göçmenlere göre ayrıcalıklı muamele gösterilmesi gerektiğini savunan Döpfner, "Ancak şu anda Yahudi göçmen akınından söz edilmiyor. Tam tersine, giderek daha fazla Alman Yahudisi ülkeyi terk ediyor. Almanya'daki Yahudiler, yanlış ve başarısız göç politikalarının bir sonucu olarak kendilerini giderek daha fazla güvensiz ve istenmeyen hissediyorlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.