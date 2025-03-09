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Dünya

Almanya'nın büyük havalimanlarında yapılacak uyarı grevlerinin ciddi aksamalara yol açması bekleniyor

Yarın yapılacak uyarı grevi nedeniyle ülkede 11 havalimanında planlanan toplam 3 bin 400'ten fazla uçuşun büyük kısmının hava yolları tarafından iptal edileceği öngörülüyor.

Bahattin Gönültaş  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Almanya'nın büyük havalimanlarında yapılacak uyarı grevlerinin ciddi aksamalara yol açması bekleniyor

Berlin

Almanya'da büyük havalimanlarında kamu ve yer hizmetleri çalışanları tarafından yarın yapılacak 24 saatlik uyarı grevlerinin önemli aksamalara yol açması bekleniyor.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), kamu ve yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik ikinci tur görüşmelerde de bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle Frankfurt Havalimanı dahil 11 Alman havalimanında çalışan işçilerin yarın 24 saatlik greve gideceklerini açıklamıştı.

Ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı ile en yoğun ikinci havalimanı Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanları için tam gün grev çağrısı yapılmıştı.

510 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

Alman Havalimanları Birliğinin (ADV) ilk tahminlerine göre, söz konusu grevler nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuşun iptal edilmesi ve bundan yaklaşık 510 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

ADV Genel Müdürü Ralph Beisel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, aynı anda 11 havalimanında yapılan grevlerin, tüm ülkenin hava trafiğinin kesilmesi anlamına geldiğini belirterek, "Bu tür grevlerin yol açtığı ekonomik zarar çok büyük ve sadece havacılık sektörünü değil, tüm ekonomiyi etkiliyor ve bu da zaten son derece gergin bir ekonomik durumda yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Havalimanları ve hava yolları internet sitelerinde tüm uçuşların durumu hakkında bilgi verilirken, çok sayıda kalkışın havalimanlarının internet sitelerinde iptal olarak işaretlenmesi dikkati çekti.

"Frankfurt'ta yolculuğunuza başlamanız mümkün olmayacak"

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da söz konusu uyarı grevinin uçuş operasyonlarında büyük aksamalara yol açmasının beklendiği aktarılarak, yolcuların uçuş bilgilerinin durumunu hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Grev nedeniyle tam uçuş operasyonlarını mümkün kılan tüm görevler askıya alınacaktır. Frankfurt'ta yolculuğunuza başlamanız mümkün olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Transfer uçuşlarının grevden etkileneceği ve gerçekleşemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, 10 Mart için yaklaşık 1170 uçuşun planlandığı bildirildi. Frankfurt Havalimanı'ndaki grevden 150 binden fazla yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Sendika, çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor

Ver.di, söz konusu grev girişimiyle çalışanlara ödenen ücretlerin iyileştirilmesini talep ediyor.

Sendika, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış isterken, ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de talepler arasında yer alıyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor. Sendikanın taleplerinin yerel yönetimler için yıllık yaklaşık 15 milyar avro ek maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, bir uçuş grev nedeniyle iptal edilirse veya 3 saatten fazla gecikirse, hava yolu şirketinin yolcuların varış yerlerine alternatif ulaşım imkanı sunması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) Hava Yolcu Hakları Yönetmeliği'nde ise varış noktasında 3 saat veya daha fazla gecikmeler ve kısa süreli uçuş iptalleri için belirli koşullar altında yolcu başına 250 ila 600 avro tazminat ödenmesini öngörülüyor.

Kamu sektörü toplu iş görüşmeleri devam ediyor

Almanya'da 11 havalimanındaki grevlerin yanında Ver.di'nin çağrısı üzerine Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personeli de ücret anlaşmazlığından yarın 24 saatlik uyarı grevine gidecek.

Öte yandan, Almanya'da federal ve yerel yönetimlerde toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, çalışanlar uyarı grevleriyle işverenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Hastaneler, kreşler, çöp toplama, acil servisler, bakım evleri ve toplu taşıma araçları gibi kamu sektörüne ait çok sayıda meslek dalında çalışanlar uyarı grevlerine gidiyor.

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