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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, bu ülkeye Leopard tankları sağlanmasına odaklanılmadığını belirterek, "Bu konuda yapacağım duyuru yok. Alman Savunma Bakanlığının açıklamasını duydunuz." dedi.

Selen Temizer   | 20.01.2023
Almanya'daki Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesiyle ilgili karar çıkmadı

Brüksel

Austin, Almanya'da ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

"Grubun birlik içinde kalacağından ve ivme kazanmaya devam ederek Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı uzun vadede destekleyeceğinden eminim." diyen Austin, meselenin sadece Ukrayna'nın değil, Avrupa ve dünyanın güvenliği olduğunu vurguladı.

Austin, grubun verdiği yeni taahhütlerin Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etme kararlılığını gösterdiğini vurgulayarak, "ABD bu koordineli çabaya liderlik etme kararlılığını sürdürüyor." dedi.

Toplantıda Ukrayna'nın zırhlı hava savunma ihtiyacının ele alındığına değinen Austin, "Ayrıca, bu hibeleri nasıl senkronize edeceğimiz ve onları tamamen operasyonel yeteneklere nasıl dönüştüreceğimiz konusunda da çok çalıştık." diye konuştu.

Austin, Rusya'nın Ukrayna sivil ve kritik altyapısına yönelik saldırısını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Rusya'nın zulmü derinleştikçe bu temas grubunun kararlılığı artıyor." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, başta Fransa, Almanya ve İngiltere'den hibe edilen hava savunma sistemleri olmak üzere Hollanda, Kanada, İsveç, Danimarka, Estonya, Polonya gibi ülkelerin önemli askeri hibelerinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Bir gazetecinin Leopard ağır muharebe tankları verilmesi konusuyla ilgili sorusu üzerine Austin, "Sanırım Alman Savunma Bakanının daha önce Leopard tanklarının tedariki konusunda bir karar almadıklarını söylediğini duymuşsunuzdur. Gerçekten odaklandığımız şey, Ukrayna'nın şu anda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu kapasiteye sahip olduğundan emin olmaktır." yanıtını verdi.

Austin, Ukrayna'ya yönelik teklifler içerisinde halihazırda tankların bulunduğunu belirterek, "Örneğin Polonya, tank sunmaya devam ediyor ve tank sağlayacak. Diğer ülkeler de bir çeşit tank kapasitesi sunacak. Bu konuda yapacağım duyuru yok. Alman Savunma Bakanlığının açıklamasını duydunuz." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın katkılarıyla ilgili bir soru üzerine de Austin, söz konusu ülkesinin kampanyaya çok katkıda bulunduğunu ancak ABD dahil her ülkenin daha fazlasını yapabileceğini kaydetti.

Almanya'nın Leopard tankları

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi konusunda kararın ne zaman verileceği ve nasıl olacağı konusunda bugünden hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceğini belirtmişti.

Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor. Almanya'da üretilmesi nedeniyle Ukrayna'da kullanılması için Berlin yönetiminin onayı gerekiyor.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 17 Ocak'ta gerçekleşen telefon görüşmesinde, ABD Başkanı Joe Biden'a ABD'nin Abrams tipi muharebe tanklarını Ukrayna'ya teslim etmesi halinde bu ülkeye Leopard tankı verebileceklerini ifade ettiği ileri sürülmüş ancak Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit iddiayı reddetmişti.

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