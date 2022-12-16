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Dünya

Almanya'daki dev akvaryumun patlama nedeninin metal yorgunluğu olabileceği belirtildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de içinde 1500 balığın bulunduğu 16 metre yükseklik ve 11,5 metre çapındaki dev akvaryumun metal yorgunluğu nedeniyle patlamış olabileceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 16.12.2022
Almanya'daki dev akvaryumun patlama nedeninin metal yorgunluğu olabileceği belirtildi Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

Berlin

Berlin Eyalet İçişleri Senatörü Iris Spranger, basına yaptığı açıklamada patlamanın nedeni hakkındaki araştırmaların henüz tamamlanmadığını ancak ilk bulguların metal yorgunluğu şeklinde olduğunu ifade etti.

Berlin İtfaiye Basın Sözcüsü James Klein de balıkların kurtarılmasının öncelikleri olduğunu belirterek çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Klein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saat 05.45'te bize ihbar geldi. Arkamda gördüğünüz Aqua Dom'a geldik. Bu silindir şeklinde çok büyük bir akvaryum. İçinde 1 milyon litre su ve 1500 balık bulunan akvaryum patladı ve tüm su boşaldı. Yer altı otoparkı ve yanda bulunan Doğu Almanya Müzesi'nin bir kısmında çok büyük zarar oluştu." dedi.

İki kişinin hafif yaralandığını aktaran Klein, olay yerine 400 kişiyle müdahale ettiklerini ve binadan tahliye işlemi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Klein, binanın statik güvenliği ve alt kattaki akvaryumlarda bulunan balıkların oradan çıkarılıp başka yere götürülmesi işlemlerinin devam ettiğini, bu nedenle bir süre daha çalışmaların süreceğini kaydetti. James Klein, oluşan hasarın maliyeti konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Berlin'deki Radisson otelinin iç bahçesinde bulunan silindir şeklindeki dev akvaryum sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültü ile patlamış, binanın kapıları ve diğer eşyalar sokağa savrulmuştu.

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