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Dünya

Almanya'daki bazı siyasetçiler UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi

Almanya'da, aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek verdi.

Mesut Zeyrek  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Almanya'daki bazı siyasetçiler UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi

Nordrhein-Westfalen

Almanya'da, aralarında Federal Meclis milletvekillerinin de bulunduğu bazı siyasetçiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına destek vererek Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması çağrısında bulundu.

Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirleri, İsrail'in savaş suçlarının da sonuçları olduğuna dair önemli işaretler. Federal hükümetin, İsrail hükümetinin işlediği savaş suçları gidişatına verdiği öldürücü desteği nihayet durduracağını umuyorum." paylaşımında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Isabel Cademartori de "Federal hükümet, uluslararası tutuklama emri kapsamında aranan savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen Netanyahu'ya silah sevkiyatını derhal durdurmalı." açıklamasında bulundu.

Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer ise UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararını haklı bularak, "Savaş suçları savaş suçlarıdır. Federal hükümet İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurmalı. Savaş suçlularına silah sağlamak suçtur." ifadelerini kullandı.

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

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