Almanya'da yapılan ankete göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri genel seçim yarışında önde
Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi yapılan bir ankette ana muhalefet konumunda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önde olduğu bildirildi.
Berlin
YouGov adlı kamuoyu araştırma şirketi, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimlere ilişkin yaklaşık 2 bin kişiyle anket yaptı.
Ankete göre, önceki haftaya göre iki puanlık düşüş görülen ana muhalefet konumundaki CDU/CSU, yüzde 28'lik oy oranıyla yarışı önde götürüyor.
Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Parti'sinin (SPD) oy oranı bir puan artışla 19'a yükselirken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) oy oranı ise yüzde 19 oldu.
Yeşiller partisinin oy oranı da yüzde 15 olarak görüldü.
Sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) partisinin oy oranı yüzde 6 olduğu ankete göre Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti'nin oy oranı yüzde 4'te kaldı.
Bu ankete göre FDP ve Sol Parti, yüzde 5'lik barajı aşamıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.