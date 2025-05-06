Almanya'da ülke çapındaki kamu kurumlarında dijital radyo kesintisi
Almanya'da ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kesintiden polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de olumsuz etkilendiği bildirildi.
Köln
Alman Haber Ajansına (dpa) açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı, kesintinin boyutunun ve nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
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Güvenlik Görevlileri ve Kuruluşları Federal Dijital Radyo Ofisi (BDBOS) sözcüsü, ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı vurgulayarak, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.
Almanya'nın yüzde 99,2'sini kapsayan ve 5 binden fazla baz istasyonuna sahip olan BDBOS dijital radyosu, polis, itfaiye ve kurtarma hizmetleri için bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.