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Dünya

Almanya'da ülke çapındaki kamu kurumlarında dijital radyo kesintisi

Almanya'da ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kesintiden polis, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de olumsuz etkilendiği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Almanya'da ülke çapındaki kamu kurumlarında dijital radyo kesintisi

Köln

Alman Haber Ajansına (dpa) açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı, kesintinin boyutunun ve nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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Güvenlik Görevlileri ve Kuruluşları Federal Dijital Radyo Ofisi (BDBOS) sözcüsü, ülke genelindeki kamu kurumlarının dijital radyo hizmetlerinde kesintiler yaşandığı vurgulayarak, sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Almanya'nın yüzde 99,2'sini kapsayan ve 5 binden fazla baz istasyonuna sahip olan BDBOS dijital radyosu, polis, itfaiye ve kurtarma hizmetleri için bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.

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