Almanya'da tarife anlaşmazlığı ve ekonomik durgunluk nedeniyle daha fazla şirketin iflas etmesi bekleniyor
Sigorta şirketi Allianz Trade, Almanya’da ekonomide durgunluk ve ABD ile tarife anlaşmazlıklarından kaynaklı olarak bu yıl şirket iflaslarında yüzde 11’lik bir artış bekliyor.
Berlin
Allianz Trade, Alman ekonomisinde büyüme sorunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikası gölgesinde ülkedeki iflaslara yönelik 2025 tahminlerinde güncellemeye gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, Allianz Trade, yüksek kayıplara sahip büyük ölçekli şirket iflasları dahil, ülkede bu yıl daha fazla şirketin iflas etmesini bekliyor.
Almanya'daki şirket iflaslarının “tarife sarmalından dolayı” 2025'te geçen yıla kıyasla yüzde 11 artarak yaklaşık 24 bin 400’e ulaşması öngörülüyor. Allianz Trade Mart 2025’te ülkedeki iflaslarda bu yıl yüzde 10’luk artış tahmin etmişti. 2026'da ise şirket iflaslarının 2025’e göre yüzde 3’lük artışla 25 bin 50’ye ulaşması bekleniyor.
Şirketin raporunda, “Ancak, şu anda endişeye neden olan sadece genel rakamlar değil, aynı zamanda etkilenen şirketlere özellikle önemli zararlar veren sürekli olarak yüksek sayıda büyük ölçekli iflas da var.” ifadeleri kullanıldı.
Birinci çeyrekte, dünya çapında iflas eden büyük şirket sayısı yıllık yüzde 14 artarak toplamda 122'ye ulaştı. Batı Avrupa'da ise ilk çeyrekte iflas eden büyük şirket sayısı yüzde 16 artışla 74'e çıktı. Batı Avrupa bu rakamla büyük iflasların merkezi oldu.
Almanya'da, ilk üç ayda küresel rakamın yaklaşık yüzde 13'üne denk gelen 16 büyük şirket iflası görüldü. En fazla iflas, inşaat, tekstil, otomotiv tedarikçilerinde yaşandı.
"2025'te de herhangi bir rahatlama olmayacak"
Raporda görüşlerine yer verilen Allianz Trade Almanya, Avusturya ve İsviçre Üst Yöneticisi (CEO) Milo Bogaerts, “Hem Almanya'da hem de küresel ticarette kasvetli ekonomik görünüm ve gümrük fırtınasının neden olduğu birçok belirsizlik göz önüne alındığında, 2025'te büyük ölçekli iflasların ve dolayısıyla önemli kayıpların devam etmesini bekliyoruz. Bunlar tedarikçilerin kasalarında tedarik zincirleri üzerinde potansiyel domino etkileriyle büyük delikler açıyor.” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Almanya'da büyük ölçekli iflas sayısında rekor görüldüğünü aktaran Bogaerts, "Toplam 87 büyük ölçekli iflas meydana geldi ve iflaslardan etkilenen toplam gelir 17,4 milyar avro oldu. Bu, bir önceki yıla (2023’de 64 vaka) kıyasla iflas sayısında yüzde 36'lık ve toplam gelirde yüzde 55'lik bir artışı temsil ediyor. 2025'te de herhangi bir rahatlama olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, 2024'te dünya çapında toplam gelirleri 185 milyar avro olan 469 büyük şirket iflas etmişti.
Almanya'da yarı zamanlı istihdam rekor seviyeye yükseldi
Öte yandan Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), ülkede yarı zamanlı çalışanların oranının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 39,8 ile rekor kırdığını bildirdi.
IAB, yılın ilk çeyreğine ilişkin yarı ve tam zamanlı istihdam verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da yarı zamanlı istihdam oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan artarak yüzde 39,8'e çıktı. Böylece, ilk çeyrekte ülkede yarı zamanlı istihdam rekor seviyeye yükseldi.
Geçen yılın ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında, ülkede yarı zamanlı çalışanların sayısı 190 bin artarak 16,75 milyon oldu. Aynı dönemde, ülkede tam zamanlı çalışan sayısı ise yaklaşık 160 bin azalarak 25,35 milyona geriledi.
IAB'ye göre, tüm çalışanlar için standart haftalık çalışma saatleri ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla düşerek toplam 30,34 saate geriledi. Yarı zamanlı çalışanların ortalama çalışma saatleri 0,2 saat artarak 18,5 saate çıktı. Tam zamanlı çalışma saatleri ise 38,14 saate düştü.
IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yarı zamanlı istihdam oranı 2025'te rekor seviyede olacak. Ancak yarı zamanlı çalışanların çalışma saatleri de öyle olacak." ifadesini kullandı.
Ekonomik krizin çalışma saatleri üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran Weber, "Daha fazla kısa çalışma, sanayide, inşaatta ve geçici istihdamda daha az tam zamanlı iş." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.