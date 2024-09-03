Dolar
34.01
Euro
37.54
Altın
2,481.58
ETH/USDT
2,450.10
BTC/USDT
57,875.00
BIST 100
10,027.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Saksonya'daki seçimlerde oy pusulalarında tahrifat yapıldığı belirlendi

Almanya’nın Saksonya eyaletinde 1 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde oy pusularının tahrif edildiği bildirildi.

Erbil Başay  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Almanya'da Saksonya'daki seçimlerde oy pusulalarında tahrifat yapıldığı belirlendi

Berlin

Dresden Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri için mektupla kullanılan oyların sayımı sırasında, Dresden kentindeki iki seçim bölgesinde tahrif edilmiş oy pusulalarının tespit edildiği bildirildi.

Kimliği belirsiz kişilerin, seçmenlerin oy pusulasına koyduğu çarpı işaretlerinin üzerinde "oynama yaparak" bunun yerine aşırı sağcı Özgür Saksonya (Freie Sachsen) Partisini işaretlediği belirtildi.

Yaklaşık 100 oyun bu şekilde değiştirildiği, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Oy pusulaları üzerinde "oynama yapıldığı" belirtilen 36012 numaralı seçim bölgesinde aşırı sağcı Özgür Saksonya Partisi oyların yüzde 10,2'sini aldı. Parti, eyalet genelinde ise yüzde 2,2 oranına ulaştı.

Özgür Saksonya Partisi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı bir oluşum olduğu gerekçesiyle takip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" neredeyse tamamlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 6. yılına girdi
Depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki sigortalılar ve işverenler için mücbir sebep hali uzatıldı
Konya'da 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında yeni obruk oluştu
Bakan Tunç: (Can Atalay'ın hukuki durumu) Yeniden yargılama yapılmadığı müddetçe TBMM'de okunan kesin hükümdür

Benzer haberler

Almanya'da Saksonya'daki seçimlerde oy pusulalarında tahrifat yapıldığı belirlendi

Almanya'da Saksonya'daki seçimlerde oy pusulalarında tahrifat yapıldığı belirlendi

Almanya'da eyalet seçimleri: Aşırı sağ yükselişte, hükümet partileri zorda

Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyalet seçimleri federal hükümeti zorluyor

Volkswagen'den maliyetleri düşürmek için ilk kez Almanya'da fabrika kapatabileceği uyarısı

Volkswagen'den maliyetleri düşürmek için ilk kez Almanya'da fabrika kapatabileceği uyarısı
Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin eyalet seçiminde birinci olmasına tepkiler

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin eyalet seçiminde birinci olmasına tepkiler
Alman imalat sanayisinde gerileme ağustosta hızlandı

Alman imalat sanayisinde gerileme ağustosta hızlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet