Euro
8.64
Dolar
7.26
BIST 100
1,051.64
Altın
2,050.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor

Almanya'ya riskli bölge ilan edilen ülkelerden yapılacak girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 06.08.2020
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "riskli bölge" ilan edilen ülkelerden Almanya'ya girişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren başlayacağını söyledi.

Test zorunluluğunun, bireysel özgürlüğe bir müdahale olduğunu kabul ettiğini belirten Spahn, ancak bunun makul bir müdahale olduğunu savundu.

Spahn, "Özgürlük, en azından benim özgürlük kavramım, 'her zaman yalnız kendim için özgürlük' demek değildir. Özgürlük, her zaman başkalarına karşı sorumlulukla başlar." görüşünü dile getirdi.

Almanya'ya gelecekler, Türkiye'den çıkmadan test yaptıracak

Türkiye'de halen tatilde veya akraba ziyaretinde olan çok sayıda Türk'ün de bulunduğuna dikkati çeken Spahn, "Türkiye ile olan anlaşmamız gereği, orada bu testin yaptırılması daha mantıklı." ifadesini kullandı.

Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya gelecekler ülkeden çıkmadan test yaptırıp, test sonucunu da uçak şirketlerine ibraz etmek zorunda kalacak.

Kara yoluyla gelecekler ise ülkeye girişlerde bağlı bulundukları sağlık müdürlüğüne bildirim yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor
Bakan Koca 'sorumluluk' çağrısında bulundu
Dünya genelinde Kovid-19'a yakalananların sayısı 19 milyonu aştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 871 bini geçti
Bakan Koca'dan salgın planlamasına ilişkin 14 ayrı videokonferans görüşmesi

Benzer haberler

Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor

Almanya'da riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi zorunluluğu cumartesi günü başlıyor

Türkiye Almanlar için de 'güvenli tatilin' adresi olacak

Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırması deniz turizmi sektöründe beklentiyi artırdı

Almanya Kulüpler Birliğinin seyircilerin statlara geri dönüşüne ilişkin tasarısı kabul edildi

Almanya Kulüpler Birliğinin seyircilerin statlara geri dönüşüne ilişkin tasarısı kabul edildi
Almanya Türkiye için seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya Türkiye için seyahat uyarısını kısmen kaldırdı
Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı

Münih Havalimanı’nda yaşlı kadının eşinin kemiklerini bagajında taşıdığı ortaya çıktı