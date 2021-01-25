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Dünya

Almanya'da parti kuran eski milletvekili Todenhöfer, Türkiye'yle stratejik ortaklıktan yana olduklarını söyledi

Almanya'da 12 Kasım 2020'de kurulan Team Todenhöfer Partisi Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, Almanya ile Türkiye arasında stratejik ortaklık yapılmasını destekleyeceklerini bildirdi.

Erbil Başay   | 25.01.2021
Almanya'da parti kuran eski milletvekili Todenhöfer, Türkiye'yle stratejik ortaklıktan yana olduklarını söyledi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) 1972-1990 arasında milletvekilli olan ve 2020'de CDU'dan ayrılarak parti kuran 80 yaşındaki Todenhöfer, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yeni partisinin programını tanıttı.

Dış politikada ülkelerle karşı karşıya gelme yerine gerilimi azaltma siyaseti izleyeceklerini belirten Todenhöfer, politikalarını ABD'ye göre değil Almanya'nın ve Avrupa'nın çıkarlarına göre belirleyeceklerini ifade etti.

Todenhöfer, ABD ile ilişkilerin yeniden tanımlanmasından yana olduklarını bildirerek, "Eşit ortaklığa 'evet', uydu olmaya 'hayır'. Bu, Joe Biden yönetimindeki ABD için de geçerli." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya ile stratejik ortaklık yapılması gerektiğini vurgulayan Todenhöfer, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki jeo-stratejik konumunu görürseniz, 40 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği üyesi olma sözü verdiğimiz bu ülkenin önemini büyük ölçüde küçümsediğimizi de bilirsiniz. Hem Rusya hem Türkiye, Avrupa'daki barışa önemli katkı sunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aralarında Türk ve göçmen kökenlilerin da yer aldığı Team Tödenhöfer'in Genel Başkanı Todenhöfer, partisinin ülkede 16 eyalette teşkilatlandığını ve Eylül 2021'de düzenlenecek genel seçime katılacaklarını kaydetti.

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