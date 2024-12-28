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Dünya

Almanya'da ilk kez Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi açılacak

Almanya'da 1,7 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, 3 yıllık çalışmanın ardından oluşturulan Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezinin (MEDAR), 2025'in ilkbahar aylarında açılmasının planlandığı duyuruldu.

Mesut Zeyrek  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Almanya'da ilk kez Anti-Müslüman Irkçılık Raporlama Merkezi açılacak

Köln

Devlet kamu yayıncı kuruluşu WDR'nin haberine göre, ülkede ilk olma özelliği taşıyan ve KRV eyalet hükümeti tarafından oluşturulan merkezde, Müslümanlara yönelik saldırılar ve suç olayları kayıt altına alınarak raporlanacak.

MEDAR'ın faaliyete geçmesiyle, Müslüman olmayan yabancılara yönelik ırkçı faaliyetler de rapor haline getirilecek.

En geç mart ya da nisanda açılması planlanan merkezin 3 yıllık çalışmanın ürünü olduğu belirtildi.

Müslüman karşıtı olaylara ilişkin kendi eyalet raporlama merkezini kuran ilk federal eyalet olan ve 18 milyondan fazla nüfusa sahip KRV'de 1,7 milyonu aşkın Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

Eyalette, Müslümanlara ve ibadethanelere yönelik çok sayıda saldırı yaşandı. Eyaletteki Iserlohn kentinde Ocak 2022'de çok sayıda Müslüman'ın mezarına yapılan saldırıda, mezar taşları kırılıp ters çevrilerek tahrip edilmişti.

KRV eyaletinde Nisan 2022'de antisemitik olaylara karşı raporlama merkezi olan Anti-Semitizm Araştırma ve Bilgi Merkezi (RIAS NRW) açılmıştı.

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