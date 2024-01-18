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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'da hükümeti oluşturan partiler, Ukrayna'ya Taurus füzesi gönderilmesine karşı çıktı

Almanya'da muhalefetin meclise sunduğu Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesini içeren önerge hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla reddedildi.

Cüneyt Karadağ  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Almanya'da hükümeti oluşturan partiler, Ukrayna'ya Taurus füzesi gönderilmesine karşı çıktı

Berlin

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) verdiği önerge 485 hayır oyu ile reddedildi. Önergeye 178 kabul oyu verildi.

Yeşiller ve FDP'li milletvekilleri, CDU/CSU önergesini reddetme nedeni olarak Alman ordusu hakkında hazırlanan yıllık rutin raporuna ilişkin genel kurul tartışmasıyla bağlantılı yapılmak istenmesini gerekçe olarak gösterdi.

Alman medyasındaki haberlerde de Başbakan Olaf Scholz'un 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya şu an için verilmesinden yana olmadığı ifade edildi.

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