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Dünya

Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Erbil Başay  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Almanya'da Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Berlin'de Filistin destekçisi yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etmek için Wilmersdorfer Strasse metro istasyonunun yakınında toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları ile "Bu, sömürgecilik karşıtı bir özgürlük mücadelesidir", "Gazze ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Bugün kimse 'ben bilmiyordum' diyemez" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Göreceksiniz Filistin özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Yürüyüş güzergahı üzerinde toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı, ancak polis ve görevliler araya girdi, gerilimin artmasını önledi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Joachimsthaler ile Kant caddelerinin kesiştiği yerde protestocuları durdurdu.

Eylemde kurallara uyulmadığını savunan polis, yürüyüşü sonlandırdı ve çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

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