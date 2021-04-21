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Dünya, Ramazan 2021

Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı

Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Waechtersbach Merkez Camisi, salgın nedeniyle sönük geçen ramazan atmosferini daha iyi yaşatmak için, 60 yaş üstü üyelerine iftarlık "ramazan sepeti" dağıttı.

Mesut Zeyrek   | 21.04.2021
Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı

Nordrhein-Westfalen

Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Waechtersbach Merkez Camisi Derneği Başkanı Hakan Akbulut, Kovid-19 salgınından en çok 60 yaş üstünün etkilendiğini ifade ederek, ramazan ayında hazırladıkları sepetlerle büyüklerin gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.

Ramazan ayının atmosferini daha iyi yaşatmak için 100'den fazla evi ziyaret ettiklerini aktaran Akbulut, "Güzel bir ramazan sepeti hazırlayıp yaşlılarımızın kapılarını tek tek çaldık, onları ziyaret ederek gönüllerini almaya çalıştık. Aynı zamanda uzun süredir tedavi gören ve camimize gelemeyen hastalarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Diğer yandan yakınlarını kaybeden cemiyet üyelerimize de taziyelerimizi yineledik ve geride kalanlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler temennisinde bulunduk." dedi.

Evleri ziyaret edilenler, bu hassasiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek cami yetkililerine teşekkür etti.

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