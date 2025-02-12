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Dünya

Almanya'da bir üniversite, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin katılacağı etkinliği iptal etti

Almanya'da Berlin Hür Üniversitesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin üniversitede katılacağı bir etkinliği iptal ettiği belirtildi.

Erbil Başay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Almanya'da bir üniversite, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin katılacağı etkinliği iptal etti

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin Hür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günter Ziegler, üniversite yönetimiyle düzenlenen toplantıda, Albanese'nin de sunum yapacağı bir etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Ziegler, üniversite yönetiminin, "kutuplaşma ve öngörülemeyen güvenlik durumu" nedeniyle 19 Şubat'ta yapılması planlanan etkinliğin "halka açık yüz yüze bir etkinlik olarak gerçekleştirilemeyeceğine" karar verdiğini belirtti.

Ziegler'in, etkinliğin çevrim içi gerçekleştirilmesini teklif ettiği kaydedildi.

Etkinliğe, Londra'daki Goldsmith Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Forensic Architecture bağımsız araştırma grubu kurucusu Eyal Weizman'ın da katılacağı öngörülüyordu.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Albanese ve Weizman'ın katılacağı etkinliğin iptal edilmesini istemişti.

Basında, İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Proser'in de Ziegler'e, etkinliğin iptal edilmesi için elektronik posta gönderdiği kaydedildi.

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