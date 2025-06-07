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Dünya

Almanya'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Almanya’nın güneyindeki Passau kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Erbil Başay  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Almanya'da bir aracın yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Berlin

Niederbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Passau kentinde 48 yaşındaki bir sürücünün aracıyla Erhard Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan bir grup yayaya çarptığı belirtildi.

Açıklamada, aracın çarptığı yayaların arasında sürücünün 38 yaşındaki eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu ifade edildi.

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Alman Haber Ajansı DPA'nın polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, kazada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, polisin, gözaltına alınan sürücünün aracını bilinçli olarak grubun üzerine sürmüş olabileceği ifade edildi.

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