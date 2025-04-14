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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya'da başbakan olması beklenen Merz, Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlamaktan yana

Almanya’da kurulacak yeni hükümette başbakan olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde Almanya'nın da Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceğini söyledi.

Erbil Başay  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Almanya'da başbakan olması beklenen Merz, Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlamaktan yana

Berlin

Merz, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savunmadan çıkması gerektiğini belirterek, "Sadece tepki veriyor. (Ukrayna) Olayların bir kısmını belirlemesi gerekiyor." dedi.

Daha önce ifade ettiği şekilde Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya sağlanması gerektiği yönündeki sözlerinin geçerli olup olmadığı yönündeki soru üzerine Merz, "Evet, tam kastettiğim gibi söyledim." diye konuştu.

Merz, bunu sadece Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yapacağını ifade ettiğini vurgulayarak, "Avrupalı ortaklar halihazırda seyir füzelerini teslim ediyorlar. İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Amerikalılar da zaten yapıyor. Bunun koordine edilmesi gerekiyor ve eğer koordine edilirse Almanya da buna katılmalı." şeklinde konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’daki Sumi kentine yönelik saldırılarını da değerlendiren Merz, bu saldırıyı “ciddi bir savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Merz, "İki saldırı dalgası oldu ve ikincisi, yardım görevlileri mağdurlara yardım etmeye çalışırken geldi. Bu, kasıtlı ve bilinçli olarak işlenmiş ciddi bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Almanya’da yaklaşık 3,5 yıldır görevde olan Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerini sağlamayı reddetmişti.

Scholz’un mayıs başında başbakanlığı Merz’e devretmesi bekleniyor.

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