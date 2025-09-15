Dolar
41.28
Euro
48.63
Altın
3,679.67
ETH/USDT
4,493.30
BTC/USDT
115,252.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirildiği açıklandı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına (BfV) Sinan Selen'in getirildiğini bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirildiği açıklandı

Berlin

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dobrindt, Sinan Selen ismini BfV çalışanlarına tebliği etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Dobrindt, Sinan Selen'in son derece deneyimli bir güvenlik uzmanı olarak BfV'nin başına geçeceğini belirterek, "Sinan Selen, suç ve terörle mücadele ile casusluk ve siber savunma alanlarında etkileyici bir uzmanlığa sahip. Selen'in teşkilatı ihtiyat ve kararlılıkla başarıyla geliştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BfV'nin 75 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk kökenli kişi Başkanlık görevine getirilmiş oldu.

İstanbul'da 1972 yılında dünyaya gelen Selen, 4 yaşında Almanya'ya geldi ve Köln'de büyüdü.

Eski Başkan Thomas Haldenwang, Kasım 2024'te milletvekili adayı olmak için istifa etmiş ancak seçilememişti.

BfV'de 6 yıldır başkan yardımcısı olan Sinan Selen, meslektaşı Silke Willems ile kuruma vekaleten başkanlık ediyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangını davasında esas hakkındaki mütalaa verildi
Kocaeli'de hız uyarısı yapan kişiye saldıran sürücü yakalandı
Ordu açıklarında 92 yıl önce batan Rus şilebine keşif dalışı yapıldı
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği

Benzer haberler

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirildiği açıklandı

Almanya'da Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanlığına Sinan Selen'in getirildiği açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet