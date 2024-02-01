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Almanya'da 11 havalimanındaki güvenlik personelinin grevinden 200 bin yolcu etkilendi

Almanya'da 11 havalimanında çalışan güvenlik personelinin ücret artışı talebiyle gece yarısına kadar sürecek uyarı grevinin, uçak seferlerinin iptal edilmesi veya gecikmesinden dolayı 200 bin yolcuyu etkilediği bildirildi.

Erbil Başay  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Almanya'da 11 havalimanındaki güvenlik personelinin grevinden 200 bin yolcu etkilendi

Berlin

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile işverenlerin, çalışanların ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamaması üzerine güvenlik personeli, Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Erfurt ve Dresden havalimanlarında uyarı grevine gitti.

Görüşmelerde işverenler üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen sendikaya bağlı güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sebebiyle bu 11 havalimanında uçuşlar yapılmadı.

Alman Havalimanları Birliğinden yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün yaklaşık 1100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği, grevden 200 bin yolcunun etkilendiği belirtildi.

Berlin/Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Stuttgart gibi havalimanlarında hiçbir uçak kalkmazken, Frankfurt Havalimanı'nda güvenlik kontrollerinden geçmek zorunda olmayan transit yolcular için seferler gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışanlar gösteri yaptı

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nın önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanan bir grup güvenlik personeli gösteri yaptı. Göstericiler, daha sonra havalimanının içinde tur attı.

Ver.di Berlin-Brandenburg Bölgesi Başkan Yardımcısı Benjamin Roscher, AA muhabirine, işverenlerin sendikanın talebini kabul etmediğini söyleyerek, "Bu yüzden Almanya genelinde uyarı grevi yapıyoruz." dedi.

Roscher, grevde meşru taleplerde bulunduklarını dile getirerek, "Grev maalesef yolcuları da etkiliyor. Anlayış bekliyoruz. Bu, sahip olduğumuz son çare. Her şeyi müzakere masalarında sonuçlandırmaya ve uzlaşma bulmaya çalışıyoruz ama bu kez suçlu biz değil, hiçbir şey teklif etmek istemeyen işverenlerdir." ifadelerini kullandı.

Grevden dolayı yolculuk yapamayan ve İsviçre'de yaşayan Franz Wilmer, grevle ilgili bilgisi olmadığını belirterek, "Bu akşam uçacağım konusunda bilgi verdiler. Buraya geldim, (uçuşların) hepsi iptal. Görünüşe göre yarın akşam uçuyorum." şeklinde konuştu.

Trene binip havalimanından ayrılacağını anlatan Wilmer, "Ancak onlara da güvenmiyorum. Onlar da grev yapabilir. Otel tutacağım, geceyi orada geçireceğim, yarın yoluma devam edeceğim." dedi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı Sözcüsü Sabine Deckwerth de ülkede çok sayıda havalimanında güvenlik personelinin greve çıktığını kaydederek, "Güvenlik kontrolünden geçmeleri gereken yolcular, kontroller yapılmadığı için uçağa binemiyor. Bu, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndan kalkan tüm uçuşların bugün iptal edildiği anlamına geliyor. Hiçbir yolcu bugün hiçbir yere uçamaz." ifadelerini kullandı.

Deckwerth, havalimanında bugün 170 uçağın kalkmadığını bildirdi.

Ver.di, havalimanlarında görev yapan 25 bin çalışanın saat ücretinin 2,80 avro yükseltilmesinin yanı sıra görev ödeneğinin ve fazla çalışma ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

İşverenler ise bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 3 ücret artışı teklif ediyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 3 turu geriden bırakan taraflar, 6 ve 7 Şubat'ta tekrar bir araya gelecek.

Ülkede daha önce Alman Demir Yollarında (Deutsche Bahn) çalışan makinistler, ücret artış talebiyle 24-29 Ocak'ta grev yapmıştı.

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