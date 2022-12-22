Dolar
18.68
Euro
19.79
Altın
1,796.16
ETH/USDT
1,191.20
BTC/USDT
16,660.00
BIST 100
5,447.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Yalnızca Alman vatandaşlarının yararlanabileceği aşı, Çin ana karasında kullanılan ilk ithal aşı olacak.

Emre Aytekin   | 22.12.2022
Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Pekin

Almanya, Çin hükümeti ile vardığı sınır kullanım anlaşması uyarınca bu ülkede yaşayan vatandaşlarının aşılanması için BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarını Pekin'e gönderdi.

Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin ana karasındaki Alman vatandaşlarının gelecek haftalarda BioNTech aşısından yararlanabileceklerini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un geçen ayki Pekin ziyaretinde henüz ana karada kullanımına onay verilmeyen aşının Alman vatandaşlarına sınırlı uygulanması için anlaşmaya varılmıştı. Scholz, sınırlı kullanım onayının aşının yaygın kullanımı için ilk adım olmasını dilediğini ifade etmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, dün yaptığı açıklamada, aşıları taşıyan uçağın Pekin'e ulaşmasını beklediklerini bildirmişti.

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketi tarafından geliştirilen aşı, Çin ana karasında kullanılan ilk ithal aşı olacak.

Çin ana karasında bugüne kadar Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino Biotech'in ürettikleri aşılar dışındaki Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verilmemişti.

Çin'deki üretim ve dağıtım hakları Fosun Pharma şirketinde olan aşı ana karada kullanılmazken, Çin'in Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgeleri ile Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'da uygulanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Cudi Dağı'nda terörist kalmadığını açıkladı
Bakan Kurum: Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 534'e ulaştı

Benzer haberler

Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Rusya: Zelenskiy'nin görüşmeleri, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdi

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Çin'in Çinghay eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Çinghay eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Batarya yatırımlarında ülkeler arası rekabet kızışıyor

Batarya yatırımlarında ülkeler arası rekabet kızışıyor
BioNTech, Ruanda'ya göndereceği konteyner aşı fabrikasını tamamladı

BioNTech, Ruanda'ya göndereceği konteyner aşı fabrikasını tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet