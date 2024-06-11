Dolar
32.37
Euro
34.74
Altın
2,316.67
ETH/USDT
3,535.30
BTC/USDT
67,215.00
BIST 100
10,084.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret ediyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Cüneyt Karadağ  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Almanya, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Berlin

Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılış konuşmasını yapan Scholz, "Bugün burada bulunan herkesten Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik girişimimizi mümkün olan her şeyle desteklemelerini rica ediyorum." dedi.

Scholz, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceklerini vurgulayarak, "Ukrayna ordusunun şu anda en acil ihtiyacı olan şey mühimmat ve silah, özellikle de hava savunması için. Bu nedenle Ukrayna'ya üçüncü bir Patriot hava savunma sisteminin yanı sıra IRIS-T hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar tankları, füzeler ve topçu mühimmatını önümüzdeki haftalarda ve aylarda teslim edeceğiz." diye konuştu.

Almanya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman bugünkü kadar yakın olmadığına işaret eden Scholz, "24 Şubat 2022'den bu yana sadece askeri destek olarak 28 milyar avro sağladık ya da taahhüt ettik. Bunu milyarlarca avroluk maddi destek takip edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için büyük yatırımlar gerekeceğini belirten Scholz, "Dünya Bankası önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 500 milyar ABD doları yatırım yapılmasını bekliyor. Yarından sonraki gün (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve ben Apulia'daki G7 zirvesinde tekrar bir araya geleceğiz. Orada Ukrayna için geniş kapsamlı ve uzun vadeli taahhütleri savunacağım. Burada bahsettiğimiz boyutlar göz önüne alındığında, özel sermayenin de eklenmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman firmaları Ukrayna'dan çıkmıyor

Yüzlerce Alman şirketinin Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ve sadece otomotiv sektöründe 35.000 çalışan olduğunu dile getiren Scholz, şöyle devam etti:

"Savaşa rağmen Alman yatırımlarında herhangi bir çıkış söz konusu değil. Ticaret hacmimiz savaş öncesi döneme kıyasla önemli ölçüde arttı. Ukrayna, Alman hükümeti tarafından verilen yeni yatırım garantilerinin sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bunlar bana iş dünyasının Ukrayna'nın potansiyelini anladığını gösteriyor. İyi eğitimli bir nüfusa sahip büyük bir ülke. Savaşın ağır etkilerine rağmen ekonominin bu yıl yeniden büyümesi bekleniyor. Şu anda özellikle inşaat sektöründeki yatırımlar ekonomiyi canlandırıyor. Ancak Ukrayna tarımı da küresel bir oyuncu. Tarım ürünleri ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmüş olması muazzam bir başarıdır ve dünya çapında gıda güvenliği açısından önemlidir."

Ukrayna'nın yenilenebilir enerjiler ve hidrojenin yanı sıra dijitalleşme, bilişim, silahlanma, sağlık teknolojisi ve ilaç gibi gelişmekte olan sektörlerde de büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Scholz, konferansın özellikle odak noktasının bu alanlar olacağını kaydetti.

Ukrayna'nın yeniden inşasının yeni bir AB üye devletinin yeniden inşası anlamına geldiğini ifade eden Scholz, "Rus savaşının başlamasından birkaç ay sonra Ukrayna'ya hep birlikte sağlam bir söz verdik: Ukrayna'nın geleceği Avrupa Birliği'nde (AB) yatmaktadır. Bu doğru. O zamandan bu yana Ukrayna en zor koşullar altında AB yolunda ilerliyor. Savaşa rağmen reformlar üzerinde istikrarlı bir şekilde çalışıyor. Biz bunu destekliyoruz çünkü ikna olmuş durumdayız. Her düzeyde etkin bir yönetim, yolsuzlukla tutarlı bir mücadele, kapsayıcı bir toplum. Bunlar aynı zamanda özel taahhüt ve yeniden yapılanmanın başarısı için ön koşullardır." diye konuştu.

Enerji konusunun herkes için gündemin en üst sıralarında yer aldığını ve Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına neredeyse her gün saldırmaya devam ettiğini belirten Almanya Başbakanı, enerji arzına yatırım yaparak da yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret için CHP Genel Merkezine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti
Bakan Fidan: İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek
Balıkesir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Almanya, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor

Scholz, AP seçim sonucunun koalisyondaki üç parti için kötü olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Scholz: A Milli Futbol Takımı oyuncuları, hepsi bizim çocuklarımız

Almanya Başbakanı Scholz: A Milli Futbol Takımı oyuncuları, hepsi bizim çocuklarımız
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet