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Dünya

Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor

Cüneyt Karadağ   | 22.12.2021
Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden büyük endişe duyduğunu söyledi.

Lüksemburglu mevkidaşı Jean Asselborn ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine ilişkin, "Endişem büyük. Ancak bu aynı zamanda her milimetresiyle bir diyaloğa girilmesinin zorunda olunduğu anlamına geliyor." dedi.

Baerbock, sorunun çözümü için birlikte konuşulması gerektiğine işaret ederek, bu nedenle son zamanlarda "müzakere masasına dönülmesinin ne kadar önemli olduğunu" vurguladı.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında müzakerelerin Normandiya formatında yapılması arzusunu dile getiren Baerbock, gerilimin tırmanmasının ve mevcut krizin ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Baerbock, Libya'da seçimlerin ertelenmesi konusundaki endişelerine de değinerek, "Libya'da halen açıklığa kavuşturulması gereken birkaç yasal konu mevcut. Seçimin gerçekleştirilebilmesi ve açıklığa kavuşturulması için gereken yasal konular üzerine Birleşmiş Milletler ile yakın bir şekilde çalışılıyoruz. Bu korkunç felaket yıllarında seçimin yapılabilmesi sadece uluslararası toplum için değil, özellikle Libyalılar için inanılmaz derecede önemli." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Asselborn da 17 yıllık görev süresi boyunca NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB'den Rusya'ya karşı bu kadar net bir askeri operasyon uyarısı görmediğini söyledi.

Ekonomik yaptırımların Avrupa dahil hiç kimseye bir faydası olmayacağına işaret eden Asselborn "sadece askeri müdahale seçeneği görmek yerine" diplomatik yola geri dönmeye çalışmanın Avrupa'nın açık bir mesajı olacağını vurguladı.

İki bakan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rağmen Avrupa Birliğinde yeni bir sınır kapanması beklemediklerini kaydetti.



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