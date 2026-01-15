Dolar
Dünya

Almanya Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak görüyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak gördüğünü ifade etti.

Cüneyt Karadağ  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Almanya Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak görüyor

Berlin

Almanya Savunma Bakanlığından Boris Pistorius ile Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 14 Ocak'ta Berlin'de yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Alman Bakan Pistorius, Türkiye'yi Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlayan kilit bir müttefik olarak gördüğünü belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO'nun güney kanadının güvenliğinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi'ne katılım talebine destek

Pistorius, silahlanma işbirliği kapsamında ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (European Sky Shield Initiative – ESSI) ortak tedarik çerçeve anlaşmasına katılım talebini desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, NATO'daki güncel gelişmeler ile 2026 yılında Ankara’da düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı. Ayrıca Ukrayna ve Suriye’deki son durum ile savunma ve silahlanma alanındaki işbirliği konuları da görüşüldü.

ESSI, Avrupa hava savunmasındaki boşlukları gidermek amacıyla Almanya’nın öncülüğünde Ağustos 2022'de başlatılmıştı.

Girişim, füze ve hava saldırılarına karşı kara tabanlı hava savunma sistemlerine ortak yatırım ve ortak alım yoluyla Avrupa'nın savunma kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
