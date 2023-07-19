Dolar
26.88
Euro
30.09
Altın
1,973.12
ETH/USDT
1,899.00
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
6,524.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, Rusya'yı "dünyayı tahıldan mahrum bıraktığı" gerekçesiyle eleştirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı, dünyayı Ukrayna tahılından mahrum bıraktığını savunarak eleştirdi.

Cüneyt Karadağ  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Almanya, Rusya'yı "dünyayı tahıldan mahrum bıraktığı" gerekçesiyle eleştirdi

Berlin

Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırgan tavrını eleştirerek "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sadece Karadeniz Tahıl Girişimi'ni havaya uçurmakla kalmadı. Şimdi de üst üste liman kenti Odessa'yı bombalıyor. Dünyayı Ukrayna tahılından mahrum bırakıyor. Bombalarının her biri dünyanın en yoksul insanlarını da vuruyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz üzerinden geçen güzergahın değiştirilmesinin neredeyse imkansız olduğuna dikkati çeken Baerbock, "Alternatif ulaşım yolları bulmak için her taşın altına elini koyan Volodomir Zelenskiy'i ve Ukrayna'yı destekliyoruz. Örneğin Avrupa Birliğinin yardımıyla bu, gemiyle demir yolu veya kara yolu ile yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa şehrinde Rusya'ya karşı "terör eylemlerinin hazırlandığı" gerekçesiyle yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'da, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Emine Erdoğan, BAE'de Kadınlar Genel Birliğini ziyaret etti
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
AnadoluJet'in Ankara-Londra seferleri başladı

Benzer haberler

Almanya'da Yargıtay, 15 Temmuz sonrası Köln'de çalışmak isteyen avukatların itirazını reddetti

Almanya'da Yargıtay, 15 Temmuz sonrası Köln'de çalışmak isteyen avukatların itirazını reddetti

Almanya, Rusya'yı "dünyayı tahıldan mahrum bıraktığı" gerekçesiyle eleştirdi

BM: Genel Sekreter, Rusya ve Ukrayna tahılının ihracatı için her yolu araştıracak

Almanya, Rusya'ya "tahıl anlaşmasını uzatması" çağrısında bulundu

Almanya, Rusya'ya "tahıl anlaşmasını uzatması" çağrısında bulundu
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
Alman Bild gazetesinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerine övgü

Alman Bild gazetesinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerine övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet