Dolar
18.79
Euro
20.42
Altın
1,928.60
ETH/USDT
1,625.80
BTC/USDT
22,556.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesine yeşil ışık yaktı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman menşeli Leopard tankı sevk etmek istemesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 23.01.2023
Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesine yeşil ışık yaktı

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Fransız LCI televizyonu muhabirinin, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları teslim etmesi halinde ne olacağını sorması üzerine, "Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı buna engel olmazdık." dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'daki duruma seyirci kalmayacağız. Leopardlar konusunda Almanya ile anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Baerbock'un bu açıklaması Alman basını tarafından "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesine yeşil ışık yaktı" şeklinde yorumlandı.

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın dışişleri bakanları da Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi için Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.

Üç ülkenin bakanları, Twitter hesaplarından, "Almanya'yı Ukrayna'ya Leopard tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla yeniden sağlamak için gereklidir. Avrupa'nın önde gelen gücü olarak Almanya'nın bu konuda özel sorumluluğu vardır." paylaşımında bulunmuştu.

Leopard tankları

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya'nın onayının alınması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lyon'daki Türk vatandaşlarına telefonla seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan korucu Encu'nun ailesine başsağlığı diledi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Yüzyılı sadece bir slogan değil bir hedef
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu
KKTC, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

Benzer haberler

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesine yeşil ışık yaktı

Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesine yeşil ışık yaktı

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy ile bir araya geldi

Fransa, Ukrayna'ya Leclerc tipi tankları gönderme ihtimalini değerlendiriyor

Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum

Zelenskiy: NATO üyeliğinin bizim için en iyi garanti olacağına inanıyorum
Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için "desteğe devam" açıklaması

Fransa ve Almanya'dan Ukrayna için "desteğe devam" açıklaması
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür

Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet