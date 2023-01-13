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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı

Alman hükumeti, Almanya'nın izni olmadan Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı vermesi durumunda bunun yasa dışı olacağını bildirdi.

Cüneyt Karadağ   | 13.01.2023
Almanya, Polonya'nın "izin almadan" Ukrayna'ya Leopard tankı vermesinin yasa dışı olacağını açıkladı

Berlin

Hükûmet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hoffmann, Polonya'nın tek taraflı bir kararla Ukrayna'ya Leopard tankı sevk etmesi durumunda ne olacağının sorulması üzerine, "Bu yasa dışı olurdu. Federal hükûmetin onayı gerekiyor. Kurallar böyle." dedi.

Bunun endişe duyulacak veya korkulacak bir şey olmadığını kaydeden Hoffmann, "Bunun gerçekçi bir varsayım olduğunu sanmıyorum." diye konuştu.

Hoffmann, Polonya'dan bu yönde bir talep gelmediğini de vurgulayarak "Hayır diyebileceğimiz bir soru yok, ancak şu anda neyin doğru olduğu ve Ukrayna'yı nasıl desteklediğimiz konusunda sürekli bir fikir alışverişi içinde olduğumuzu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükûmetinin onayı gerekiyor.

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